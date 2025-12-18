Inter si schiera contro la Supercoppa in Arabia, al Secondo Anello Verde si alza un coro di dissenso. In un calcio sempre più orientato agli affari, cresce il malcontento di chi preferisce mantenere i valori e le tradizioni, rifiutando decisioni che sembrano più strategiche che sportive. La passione degli tifosi si fa sentire, ribadendo che il vero cuore del calcio batte in Italia e nei suoi stadi, non lontano da casa.

© Ilprimatonazionale.it - Inter, il Secondo Anello Verde: “No alla Supercoppa in Arabia”

C’è chi dice no, cantava Vasco nell’ormai lontano 1987. Anche oggi c’è chi dice no, a una delle tante stranezze – per non dire di peggio – del calcio moderno per la precisione. Come la Supercoppa italiana che a partire da questa sera si giocherà per l’ennesima volta tra i L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

