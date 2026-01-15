Puglia in fiera a Miami la Corte dei Conti | Spreco da 300 milioni

La presenza della Puglia a Miami si accompagna a critiche della Corte dei Conti, che denuncia uno spreco di circa 300 milioni di euro. La relazione evidenzia modalità di spesa poco trasparenti, con vincitori già scelti prima delle gare e decisioni che hanno escluso soluzioni più affidabili e prestigiose senza spiegazioni chiare. Un quadro che solleva dubbi sulla gestione delle risorse pubbliche e sulla trasparenza delle procedure adottate.

Modalità di spesa «certamente non trasparente», vincitori già decisi prima dell'appalto, soluzioni più convenienti e più prestigiose scartate senza motivazioni chiare. Il tutto per un'ipotesi di danno erariale da oltre 300mila euro. Il pasticcio della Design Week di Miami, costato circa mezzo milione di euro a fronte di una diffusa insoddisfazione delle imprese e di roventi polemiche politiche, è arrivato a una svolta giudiziaria. È molto netto l'invito a dedurre che la Procura regionale della Corte dei conti ha notificato a due funzionari di PugliaPromozione, Carmela Antonino e Alfredo De Liguori, ma anche al direttore generale e dominus della partecipata regionale, Luca Scandale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Puglia in fiera a Miami, la Corte dei Conti: "Spreco da 300 milioni"

