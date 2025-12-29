Corriere dello Sport | Hojlund esulta I gol? Conta la vittoria

Rasmus Hojlund sottolinea l'importanza della vittoria, mettendo in secondo piano i gol segnati. Le sue parole evidenziano un approccio orientato al risultato, indipendentemente dalla singola rete. Questo atteggiamento riflette la sua determinazione e il focus sulla prestazione di squadra, confermando come ogni azione contribuisca al successo complessivo. Un messaggio chiaro che unisce la sua esperienza tra Riyadh e Cremona.

"> C’è un filo diretto che unisce Riyadh a Cremona e passa tutto dai piedi di Rasmus Hojlund. Dopo una Supercoppa da assoluto protagonista, il centravanti danese ha trascinato il Napoli anche in campionato, firmando una doppietta che ha indirizzato subito la gara contro la Cremonese. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, la sensazione è ormai chiara: Antonio Conte ha trovato il suo centravanti inamovibile. Due gol, ma anche tante occasioni create e una costante sensazione di pericolo. Hojlund ha messo in crisi Baschirotto e l’intera linea difensiva disegnata da Nicola, dimostrando una superiorità fisica e tecnica evidente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

