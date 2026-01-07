Soccorso a persona vigili del fuoco in azione a Settimello in supporto del 118

Questa mattina alle 6:50, i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti a Settimello, Calenzano, per supportare il personale sanitario del 118 nel soccorso di una persona bloccata dal manto nevoso. L'intervento ha permesso di assicurare assistenza e trasferire in sicurezza il soggetto, garantendo un intervento tempestivo e efficace in condizioni di emergenza.

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti questa mattina alle ore 06:50 nel comune di Calenzano, in via delle Cappelle di Sopra, per prestare assistenza al personale sanitario nel ricovero di una persona che, a causa della presenza del manto nevoso, non era raggiungibile con il mezzo sanitario. Neve. I vigili del fuoco in soccorso ai sanitari per il ricovero di un uomo - Il mezzo sanitario non riusciva a raggiungere una abitazione a causa della dopo la nevicata e questa mattina attorno alle 6.

