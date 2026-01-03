Cori razzisti contro un giocatore dell' Hockey Novara | daspo per il tifoso individuato
Durante la partita di hockey su rotelle tra Azzurra Hockey Novara e Amatori Bcc Centropadana Lodi, un tifoso ultras è stato identificato e sanzionato con il divieto di accesso. L’individuazione è avvenuta in seguito a cori discriminatori rivolti a Bruno Dinis, giocatore dell’Hockey Novara. L’episodio evidenzia l’impegno delle autorità nel contrastare comportamenti offensivi e garantire il rispetto tra le tifoserie sportive.
Individuato e daspo. Sabato 29 novembre 2025, in occasione dell’incontro di hockey a rotelle tra le squadre Azzurra Hockey Novara e Amatori Bcc Centropadana Lodi, un supporter ultras della tifoseria del Lodi intonava una frase discriminatoria nei confronti di Bruno Dinis, un giocatore della. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
