Cori razzisti contro un giocatore dell' Hockey Novara | daspo per il tifoso individuato

Da novaratoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita di hockey su rotelle tra Azzurra Hockey Novara e Amatori Bcc Centropadana Lodi, un tifoso ultras è stato identificato e sanzionato con il divieto di accesso. L’individuazione è avvenuta in seguito a cori discriminatori rivolti a Bruno Dinis, giocatore dell’Hockey Novara. L’episodio evidenzia l’impegno delle autorità nel contrastare comportamenti offensivi e garantire il rispetto tra le tifoserie sportive.

Individuato e daspo. Sabato 29 novembre 2025, in occasione dell’incontro di hockey a rotelle tra le squadre Azzurra Hockey Novara e Amatori Bcc Centropadana Lodi, un supporter ultras della tifoseria del Lodi intonava una frase discriminatoria nei confronti di Bruno Dinis, un giocatore della. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

Leggi anche: I cori razzisti contro un giocatore alla partita dell'Hockey Novara: la denuncia della società

Leggi anche: Lodi: cori razzisti contro un giocatore davanti ai bimbi di prima elementare, brutta figura dei tifosi dell’Amatori

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Cori razzisti contro un giocatore davanti ai bimbi di prima elementare, la brutta figura dei tifosi dell’Amatori Lodi - Lodi, 3 dicembre 2025 – Brutto episodio di intolleranza durante il match del campionato di serie A1 di hockey su pista fra Azzurra Novara e Amatori Lodi. ilgiorno.it

Hockey su pista, cori razzisti contro un giocatore dell'Azzurra Novara - I cori erano diretti contro un giocatore dell'Azzurra Novara, Bruno Dinis, e sarebbero partiti dai tifosi ... rainews.it

Juve, banditi a vita dallo Stadium tre tifosi del Parma per cori razzisti contro McKennie: applicato il “Gradimento” - Avevano rivolto insulti razzisti a Weston McKennie, centrocampista della Juventus, nel corso del match dell'Allianz Stadium tra i bianconeri di Tudor e il Parma, disputato lo scorso 24 agosto ... corrieredellosport.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.