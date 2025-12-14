Durante la partita tra Udinese e Napoli si è registrato un nuovo episodio di razzismo, con alcuni tifosi della squadra di casa che hanno intonato cori discriminatori contro la tifoseria napoletana. L'arbitro Sozza è intervenuto per gestire la situazione, in un contesto già segnato da recenti episodi di intolleranza nel calcio italiano.

© Spazionapoli.it - Udinese-Napoli, cori razzisti sul Vesuvio: cosa ha fatto l’arbitro Sozza

Un altro, spiacevole episodio di razzismo è avvenuto durante la sfida tra Udinese e Napoli. Alcuni tifosi della formazione di casa hanno intonato alcuni cori di discriminazione territoriale contro la tifoseria ospite, ancora una volta oggetto di episodi di questo genere. Cori razzisti durante Udinese-Napoli: l’accaduto. Durante la sfida di campionato tra Udinese e Napoli, ci sono stati ancora una volta cori razzisti nei confronti dei tifosi partenopei presenti allo stadio. Nel dettaglio, alcuni tifosi bianconeri hanno intonato canti contenenti le frasi “Odio Napoli” e “Vesuvio lavali col fuoco”, spesso purtroppo presenti durante i match degli azzurri. Spazionapoli.it

Cori razzisti a Pontida contro Napoli e i napoletani, Salvini: “Volgari, ma erano 30 persone” - Matteo Salvini non può smentire, perché ci sono i video, i cori contro Napoli e i napoletani intonati ieri sul pratone di Pontida, Bergamo, il luogo dell'annuale raduno della Lega dai tempi di Umberto ... fanpage.it

Striscione anti-Napoli in Udinese-Genoa: vergogna sugli spalti del Bluenergy Stadium (FOTO) - Deprecabile gesto dei tifosi dell'Udinese che espongono una scritta contro i napoletani durante la gara col Genoa. msn.com