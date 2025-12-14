Udinese-Napoli cori razzisti sul Vesuvio | cosa ha fatto l’arbitro Sozza

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Udinese e Napoli si è registrato un nuovo episodio di razzismo, con alcuni tifosi della squadra di casa che hanno intonato cori discriminatori contro la tifoseria napoletana. L'arbitro Sozza è intervenuto per gestire la situazione, in un contesto già segnato da recenti episodi di intolleranza nel calcio italiano.

udinese napoli cori razzisti sul vesuvio cosa ha fatto l8217arbitro sozza

© Spazionapoli.it - Udinese-Napoli, cori razzisti sul Vesuvio: cosa ha fatto l’arbitro Sozza

Un altro, spiacevole episodio di razzismo è avvenuto durante la sfida tra  UdineseNapoli. Alcuni tifosi della formazione di casa hanno intonato alcuni cori di discriminazione territoriale contro la tifoseria ospite, ancora una volta oggetto di episodi di questo genere. Cori razzisti durante Udinese-Napoli: l’accaduto. Durante la sfida di campionato tra Udinese e Napoli, ci sono stati ancora una volta  cori razzisti nei confronti dei tifosi partenopei presenti allo stadio. Nel dettaglio, alcuni tifosi bianconeri hanno intonato canti contenenti le frasi “Odio Napoli” e “Vesuvio lavali col fuoco”, spesso purtroppo presenti durante i match degli azzurri. Spazionapoli.it

Cori razzisti a Pontida contro Napoli e i napoletani, Salvini: “Volgari, ma erano 30 persone” - Matteo Salvini non può smentire, perché ci sono i video, i cori contro Napoli e i napoletani intonati ieri sul pratone di Pontida, Bergamo, il luogo dell'annuale raduno della Lega dai tempi di Umberto ... fanpage.it

udinese napoli cori razzistiStriscione anti-Napoli in Udinese-Genoa: vergogna sugli spalti del Bluenergy Stadium (FOTO) - Deprecabile gesto dei tifosi dell'Udinese che espongono una scritta contro i napoletani durante la gara col Genoa. msn.com