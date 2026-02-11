Le partite di oggi | Bologna-Lazio in Coppa Italia per la semifinale si gioca anche in Premier

Oggi si gioca una semifinale di Coppa Italia tra Bologna e Lazio, con i biancocelesti che tentano di avanzare verso la finale. L’allenatore Sarri si prepara a guidare la sua squadra in questa sfida importante. Nel frattempo, in Inghilterra, si tengono le partite di Premier League, con Manchester City e Liverpool in campo. Sono anche in programma gare di Serie B e Serie C, che tengono banco nel calcio italiano di oggi.

È il giorno di Bologna-Lazio, che si giocano l'ultimo posto disponibile nelle semifinali di Coppa Italia. C'è l'infrasettimanale di Premier League: il Manchester City ospita il Fulham, in serata il Liverpool va sul campo del Sunderland. Si gioca anche in Serie B, con Frosinone e Monza che continuano l'inseguimento al Venezia capolista giocando in trasferta rispettivamente contro Avellino e Südtirol. In Serie C scendono in campo tutte le venti squadre del girone A. Le partite di oggi Bologna-Lazio, ore 21 Le partite di oggi Südtirol-Monza, ore 19Avellino-Frosinone, ore 20Bari-Spezia, ore 20Empoli-Juve Stabia, ore 20 Le partite di oggi Alcione Milano-Ospitaletto, ore 18Dolomiti Bellunesi-Pergolettese, ore 18Novara-Albinoleffe, ore 18Renate-Triestina, ore 18Arzignano-Trento, ore 20. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

