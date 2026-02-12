Coppa Italia Lazio-Atalanta si gioca mercoledì 4 marzo alle 21

Mercoledì sera la Lazio e l’Atalanta scendono in campo per la semifinale di Coppa Italia, alle 21. La partita si gioca a Roma, e i tifosi si preparano per un match che promette emozioni. Intanto, il campionato si ferma e le squadre si concentrano sulla coppa, con l’Atalanta che tornerà in campo il 1° marzo contro il Sassuolo alle 15.

CALCIO. Comunicata anche la giornata di campionato del fine settimana precedente: Sassuolo-Atalanta il 1° marzo alle 15. Con la conclusione dei quarti di finale, diventano ufficiali le date e gli orari delle semifinali d’andata di Coppa Italia. Lazio-Atalanta si giocherà mercoledì 4 marzo alle 21, allo stadio Olimpico di Roma. Per il ritorno, da disputare a Bergamo, si dovranno attendere anche gli incastri della Champions League. Ufficiale anche data e orario della partita di campionato del fine settimana precedente: domenica 1° marzo alle 15 si gioca Sassuolo-Atalanta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Coppa Italia, Lazio-Atalanta si gioca mercoledì 4 marzo alle 21 Approfondimenti su Lazio Atalanta Atalanta, la semifinale di Coppa Italia sarà contro la Lazio: andata in trasferta il 4 marzo La semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio si giocherà il 4 marzo all’Olimpico di Roma. Atalanta, il quarto di Coppa Italia con la Juve si gioca giovedì 5 febbraio L'Atalanta affronterà il quarto di finale di Coppa Italia contro la Juventus giovedì 5 febbraio. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Atalanta-Lazio 0-0 #atalanta #sslazio #seriea #calcio Ultime notizie su Lazio Atalanta Argomenti discussi: Coppa Italia, la Lazio in semifinale: ai quarti battuto il Bologna ai calci di rigore; Coppa Italia: Bologna ko ai rigori, la Lazio in semifinale; Coppa Italia: Lazio in semifinale, Bologna ko ai rigori; Quando si giocano le semifinali di Coppa Italia Como-Inter e Lazio-Atalanta: programma e tabellone delle doppie sfide. Coppa Italia, Lazio-Atalanta si gioca mercoledì 4 marzo alle 21Ufficiali date e orari: Lazio-Atalanta di Coppa Italia il 4 marzo alle 21, Sassuolo-Atalanta il 1° marzo alle 15. ecodibergamo.it Coppa Italia: il 3 marzo Como-Inter, il 4 Lazio-AtalantaLa Lega Serie A ha reso noto il programma delle semifinali di Coppa Italia. Martedì 3 marzo si comincia con Como-Inter, alle 21.00, seguita mercoledì alla stessa ora da Lazio-Atalanta. (ANSA) ... ansa.it come sta l'attaccante uscito in lacrime nel match di Coppa Italia - facebook.com facebook Semifinali andata Coppa Italia: #Como- #Inter martedì 3 marzo ore 21; #Lazio- #Atalanta mercoledì 4 marzo ore 21 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.