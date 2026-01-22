Dsquared2 raggiunto l' accordo | 20 esuberi a Milano e licenziamenti su base volontaria

Dsquared2 ha annunciato un accordo per ridurre il personale negli uffici di Milano, con circa 20 esuberi previsti. La decisione coinvolge licenziamenti volontari e una diminuzione del numero di dipendenti, passando da 34 a circa 20. La scelta mira a riorganizzare l’azienda nel rispetto delle esigenze aziendali e del territorio. La notizia rappresenta un momento di cambiamento per l’azienda e i lavoratori coinvolti.

Da 34 a 29 fino a 20. Dsquared2 è pronto a licenziare alcuni dei lavoratori e delle lavoratrici degli uffici di Milano. L'azienda aveva avviato la procedura di licenziamento collettivo a metà ottobre, prima dell'intervento dei sindacati. Inizialmente gli esuberi annunciati erano 34, poi si era scesi a 29, ma grazie all'ultimo incontro in Regione la società fondata dai gemelli Caten ha raggiunto l'accordo sui 20 licenziamenti. Licenziamenti, però, che avverranno su base volontaria. I dipendenti sceglieranno singolarmente se lasciare l'azienda. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Milanotoday.it

