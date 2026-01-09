Il futuro di Unicoop cresce il clima di collaborazione tra azienda e sindacati su esuberi sostegni e rilancio

Unicoop Etruria, inclusa Coop Centro Italia, intensifica il dialogo con i sindacati in vista della seconda fase del piano industriale. La collaborazione si concentra su questioni chiave come esuberi, sostegni e strategie di rilancio, con l’obiettivo di affrontare le sfide del settore della distribuzione. Questo clima di confronto aperto mira a favorire soluzioni condivise e sostenibili per il futuro dell’azienda e dei suoi lavoratori.

