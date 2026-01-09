Il futuro di Unicoop cresce il clima di collaborazione tra azienda e sindacati su esuberi sostegni e rilancio
Unicoop Etruria, inclusa Coop Centro Italia, intensifica il dialogo con i sindacati in vista della seconda fase del piano industriale. La collaborazione si concentra su questioni chiave come esuberi, sostegni e strategie di rilancio, con l’obiettivo di affrontare le sfide del settore della distribuzione. Questo clima di confronto aperto mira a favorire soluzioni condivise e sostenibili per il futuro dell’azienda e dei suoi lavoratori.
Cresce il clima di collaborazione tra l'azienda Unicoop Etruria - dove è confluita l'umbra Coop Centro Italia - e sigle sindacali nel corso della trattativa sull'attuazione della seconda fase del piano industriale di un colosso della distribuzione che conta 150 supermercati, oltre 5 mila. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
L’Amministrazione comunale esprime piena solidarietà e vicinanza ai lavoratori di Unicoop Etruria impegnati nella difesa del proprio posto di lavoro. Si tratta dell’ennesimo colpo all’occupazione e al futuro di un territorio che già affronta una profonda crisi i - facebook.com facebook
