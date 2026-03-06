Controllo di vicinato nuovo gruppo a Signa 30 cittadini coinvolti nella zona di via di Castello

A Signa, nella zona di via di Castello tra via Mura Castellane e via di San Miniato, è stato avviato un nuovo gruppo di Controllo di Vicinato con la partecipazione di circa trenta cittadini. Questo gruppo si è formato per monitorare e segnalare eventuali situazioni sospette o irregolari nell’area. L’iniziativa coinvolge residenti che si sono organizzati per collaborare tra loro e migliorare la sicurezza nel quartiere.

Un nuovo gruppo di Controllo di Vicinato nasce a Signa nella zona di via di Castello, tra via Mura Castellane e via di San Miniato. L'iniziativa coinvolge 30 cittadini appartenenti a 17 famiglie e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sicurezza partecipata promosso sul territorio comunale. Con questa nuova attivazione salgono a nove i gruppi presenti nel comune, un dato che colloca Signa tra le realtà dell'area metropolitana fiorentina con il più alto livello di adesione al progetto. Il Controllo di Vicinato è uno strumento di prevenzione della criminalità basato sulla collaborazione tra cittadini, coordinati dalla Polizia Locale.