Arno nuovo ponte fra Lastra a Signa e Signa | firmato il contratto Via ai lavori nella primavera 2026

È stato firmato questa mattina in Regione Toscana il contratto per il nuovo ponte sull’Arno tra Lastra a Signa e Signa. L’avvio dei lavori è previsto per la primavera del 2026, segnando un passo importante per migliorare la connessione tra le due località e favorire lo sviluppo della zona. Un progetto atteso che promette di rafforzare i legami e potenziare la viabilità locale.

© Firenzepost.it - Arno, nuovo ponte fra Lastra a Signa e Signa: firmato il contratto. Via ai lavori nella primavera 2026 Firmato questa mattina, 19 dicembre 2025, in Regione Toscana, il contratto per la realizzazione del nuovo ponte sull'Arno tra Signa e Lastra a Signa. L'opera, strategica per tutta la piana fiorentina, ha come obiettivo quello di fluidificare il traffico e ridurne la concentrazione nelle zone abitate, oltre a creare una nuova viabilità dopo l'uscita di Lastra a Signa della Fi-Pi-Li L'articolo proviene da Firenze Post.

