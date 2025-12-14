Controlli in città droga sequestrata Trovato un minorenne armato

Nel contesto delle operazioni di prevenzione e repressione dei traffici illeciti, le forze dell’ordine di Grosseto hanno condotto controlli mirati in città, sequestrando droga e identificando un minorenne armato, grazie anche all’ausilio di unità cinofile.

GROSSETO Nel più ampio contesto del dispositivo di prevenzione e repressione dei traffici illeciti, nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando provinciale di Grosseto, con l’ausilio di due unità cinofile della Compagnia di Piombino, hanno effettuato una serie di controlli preventivi per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e i fenomeni di microcriminalità, con l’obiettivo di contribuire al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Durante le operazioni, che hanno interessato alcune aree "sensibili" della città di Grosseto (ovvero i luoghi di maggiore aggregazione), sono stati controllati diversi veicoli e identificate numerose persone, individuando tre persone che nascondevano droga e un minorenne che deteneva un coltello a serramanico. Lanazione.it

