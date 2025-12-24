Lettere del Fisco da gennaio 2026 Pos e registratori di cassa collegati | obblighi e rischi

A partire da gennaio 2026, le lettere del Fisco rivolte agli operatori economici si intensificheranno, con l’obbligo di collegare POS e registratori di cassa. Questa novità rappresenta un cambiamento significativo per molte attività, introducendo precise responsabilità e potenziali rischi. È importante conoscere le norme e prepararsi adeguatamente per garantire la conformità e evitare sanzioni.

Un binomio obbligatorio che promette di accendere i riflettori del Fisco su migliaia di esercizi commerciali. Dal 1° gennaio 2026, l'Agenzia delle Entrate metterà in piena operatività il collegamento obbligatorio tra registratori di cassa telematici e terminali per i pagamenti elettronici. Una misura contenuta nella Legge di Bilancio 2025, pensata per tracciare le transazioni e ridurre il rischio di evasioni. Ma, per alcuni esercizi commerciali, adeguarsi a questa nuova regola risulta impossibile per problemi logistici. Sono proprio questi i casi in cui l'Agenzia delle Entrate, prima di procedere con l'accertamento fiscale, provvederà all'invio di lettere di compliance.

