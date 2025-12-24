Pos e registratori di cassa collegati dal 2026 | obblighi rischi e lettere del Fisco

Dal 2026, i registratori di cassa collegati rappresentano un obbligo previsto dalla normativa fiscale italiana. Questo cambiamento mira a migliorare la trasparenza delle operazioni e semplificare i controlli. Tuttavia, comporta anche rischi e obblighi per gli esercizi commerciali, che devono adeguarsi per evitare sanzioni. In questo articolo, analizzeremo le principali novità, le scadenze e le implicazioni di questa normativa.

Un binomio obbligatorio che promette di accendere i riflettori del Fisco su migliaia di esercizi commerciali. Dal 1° gennaio 2026, l'Agenzia delle Entrate metterà in piena operatività il collegamento obbligatorio tra registratori di cassa telematici e terminali per i pagamenti elettronici. Una misura contenuta nella Legge di Bilancio 2025, pensata per tracciare le transazioni e ridurre il rischio di evasioni. Ma, per alcuni esercizi commerciali, adeguarsi a questa nuova regola risulta impossibile per problemi logistici. Sono proprio questi i casi in cui l'Agenzia delle Entrate, prima di procedere con l'accertamento fiscale, provvederà all'invio di lettere di compliance.

Nuove regole per l’incasso elettronico: dal 2026 POS e registratore di cassa dovranno dialogare - Il percorso di digitalizzazione fiscale prosegue con un’importante novità introdotta dal recente "Decreto PNRR" (D. ateneoweb.com

Registratori di cassa e POS: nuove regole dal 2026 Dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore importanti novità per commercianti e professionisti: Sarà obbligatorio dotarsi di registratori di cassa telematici di nuova generazione. I dispositivi dovranno essere i - facebook.com facebook

