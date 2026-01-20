Fiuggi giro di vite contro lo spaccio | blitz della Polizia con le unità cinofile fuori dalle scuole

A Fiuggi, le forze dell’ordine hanno effettuato un intervento con unità cinofile fuori dalle scuole, rafforzando la lotta allo spaccio e al consumo di droghe tra i giovani. L’obiettivo è garantire un ambiente sicuro e protetto per gli studenti, mantenendo una posizione di tolleranza zero nei confronti di attività illecite che minacciano la crescita e la formazione delle nuove generazioni.

Controllate circa 300 persone. Hashish rinvenuto nei pressi dell'Istituto Alberghiero grazie al fiuto dei cani antidroga Tolleranza zero contro lo spaccio e il consumo di droghe tra i giovanissimi, specialmente nei luoghi deputati alla loro formazione. È questo il messaggio chiaro lanciato dalla Polizia di Stato che, nella mattinata di ieri, ha blindato la città termale con un servizio straordinario di controllo del territorio. In campo, a supporto degli agenti del locale Commissariato di Fiuggi, sono scesi anche gli specialisti della Squadra Cinofili di Nettuno. La presenza dei cani antidroga si è rivelata fondamentale per setacciare le aree verdi, i muretti e i punti di ritrovo abituali degli studenti prima e dopo il suono della campanella.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Giro di vite contro lo spaccio a Grosseto: finanzieri in campo con le unità cinofileLe forze dell’ordine di Grosseto intensificano i controlli contro lo spaccio di droga, impiegando unità cinofile per garantire maggiore efficacia nelle operazioni. Leggi anche: Lavinio, giro di vite contro lo spaccio: tre arresti e due denunce Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Giro di vite anti-bivacco. Multe da 80 a 430 euro - La giunta comunale, durante la riunione che si è tenuta ieri mattina, ha approvato i criteri per il quadro sanzionatorio dell’ordinanza contingibile e urgente numero 70 del 12 agosto 2025, avente per ... lanazione.it Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, sarà presente a Fiuggi per lo SportCity Meeting 2026. Per noi è un grande orgoglio poter contare sulla sua presenza per il quinto anno consecutivo, sviluppando insieme idee concrete che trovano riscontro nel facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.