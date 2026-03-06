Controlli antidroga a Tremestieri denunciato un 37enne

I carabinieri della stazione di Tremestieri Etneo hanno denunciato un 37enne del posto durante un controllo antidroga nel centro abitato e nelle aree maggiormente frequentate, che ha consentito di individuare l'uomo mentre percorreva una via del centro cittadino a bordo della sua utilitaria. Ai carabinieri non è sfuggito il suo tentativo di sottrarsi ad un eventuale controllo, compiendo una manovra repentina di inversione di marcia e, pertanto, lo hanno subito fermato. Dopo averlo identificato e messo in sicurezza, i militari dell'Arma hanno proceduto ad una perquisizione personale e del veicolo, recuperando 21 grammi di marijuana e denunciandolo per detenzione di stupefacenti.