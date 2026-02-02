Controlli antidroga con l' aiuto dell' unità cinofila | un minore denunciato per spaccio

Durante un’operazione di controllo antidroga a Castiglion Fiorentino, i carabinieri con l’aiuto dell’unità cinofila di Prato hanno perlustrato alcuni luoghi frequentati dai giovani. Durante l’attività, hanno individuato e segnalato un minore per spaccio, mentre altri quattro sono stati trovati in possesso di sostanze per uso personale. L’intervento prosegue con l’obiettivo di contrastare il fenomeno tra i più giovani.

Sono stati condotti dalla polizia locale di Castiglion Fiorentino in collaborazione con il gruppo cinofilo della polizia pratese. In tutto cinque i giovani segnalati L’inizio dell’attività della polizia locale di Castiglion Fiorentino in collaborazione con il gruppo cinofilo della Polizia Locale di Prato risale a qualche anno fa sempre accompagnati da due cani, Tesla e Ritter. L’azione finalizzata a contrastare la diffusione di stupefacenti per uso personale fra i giovani si colloca nell’ambito della collaborazione tra gli istituti scolastici della provincia e le forze dell’ordine. “Se ne potrebbe fare volentieri a meno di questi controlli, se non ce ne fosse bisogno”, ha commentato il sindaco Mario Agnelli via social.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Castiglion Fiorentino Unità Cinofila

Durante un blitz antidroga a Castiglion Fiorentino, i carabinieri con l’aiuto dell’unità cinofila di Prato hanno identificato cinque minori.

La Polizia Locale di Castiglion Fiorentino ha avviato un’operazione antidroga con l’aiuto dell’Unità Cinofila di Prato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Castiglion Fiorentino Unità Cinofila

Argomenti discussi: Metal detector e cani antidroga nelle scuole di La Spezia dopo l'omicidio di Abanoub Youssef: controlli davanti all'istituto Einaudi-Chiodo; Controlli antidroga ai Giardini Speyer e nella zona della stazione: denunciato un uomo per aver violato il divieto di ritorno in città; Ispezione a scuola, polizia tra i banchi del Corni con unità cinofila e metal detector; Controlli antidroga e contro la diffusione di armi nelle superiori di Trieste.

Controlli antidroga con l'aiuto dell'unità cinofila: un minore denunciato per spaccioSono stati condotti dalla polizia locale di Castiglion Fiorentino in collaborazione con il gruppo cinofilo della polizia di Prato. In tutto cinque i giovani segnalati ... arezzonotizie.it

Polizia Locale e Unità Cinofila di Prato impegnate nei controlli antidroga a Castiglion FiorentinoArezzo, 2 febbraio 2026 – Polizia Locale e Unità Cinofila di Prato impegnate nei controlli antidroga. Sanzionati 4 minori per uso di sostanze stupefacenti ed 1 denunciato per spaccio. lanazione.it

+++Controlli antidroga a scuola +++ Quattro giovani segnalati come assuntori e un altro denunciato per spaccio. E’ il risultato dei controlli anti droga effettuati all’istituito “Giovanni da Castiglione” a Castiglion Fiorentino. L’operazione è stata realizzata dall’ facebook

CONTROLLI ANTIDROGA ALL’ISTITUTO “FERRARI DI BATTIPAGLIA” DA PARTE DELLA POLIZIA Nella giornata odierna, presso l’Istituto scolastico “Enzo Ferrari” di Battipaglia, si è svolta un’operazione di prevenzione e controllo di particolare rilevanza... x.com