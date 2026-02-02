Controlli antidroga con l' aiuto dell' unità cinofila | un minore denunciato per spaccio
Durante un’operazione di controllo antidroga a Castiglion Fiorentino, i carabinieri con l’aiuto dell’unità cinofila di Prato hanno perlustrato alcuni luoghi frequentati dai giovani. Durante l’attività, hanno individuato e segnalato un minore per spaccio, mentre altri quattro sono stati trovati in possesso di sostanze per uso personale. L’intervento prosegue con l’obiettivo di contrastare il fenomeno tra i più giovani.
Sono stati condotti dalla polizia locale di Castiglion Fiorentino in collaborazione con il gruppo cinofilo della polizia pratese. In tutto cinque i giovani segnalati L’inizio dell’attività della polizia locale di Castiglion Fiorentino in collaborazione con il gruppo cinofilo della Polizia Locale di Prato risale a qualche anno fa sempre accompagnati da due cani, Tesla e Ritter. L’azione finalizzata a contrastare la diffusione di stupefacenti per uso personale fra i giovani si colloca nell’ambito della collaborazione tra gli istituti scolastici della provincia e le forze dell’ordine. “Se ne potrebbe fare volentieri a meno di questi controlli, se non ce ne fosse bisogno”, ha commentato il sindaco Mario Agnelli via social.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
