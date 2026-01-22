Controlli antidroga nel capoluogo | arrestato un 37enne con vari stupefacenti

A Lecce proseguono i controlli antidroga nel centro cittadino. Recentemente, un uomo di 37 anni è stato arrestato con diverse sostanze stupefacenti, nel quadro delle operazioni mirate a contrastare lo spaccio di droga. L’intervento rientra nelle attività di sicurezza volte a garantire la tutela dei cittadini e a mantenere l’ordine pubblico nella zona.

LECCE – Continua l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel cuore del capoluogo salentino. Nelle scorse ore, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato, in flagranza di reato, Stefano De Giorgi, 37 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.Il.🔗 Leggi su Lecceprima.it

