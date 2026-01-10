Torna a evidenziarsi il problema dei ritardi nei pagamenti degli stipendi per gli autisti e gli assistenti della Scoppio, azienda impegnata nel trasporto scolastico a Ravenna. La situazione solleva preoccupazioni tra i lavoratori, che attendono ancora le retribuzioni dovute. La questione evidenzia le difficoltà operative e amministrative che coinvolgono il settore del trasporto scolastico nel territorio.

Ancora ritardi nel pagamento degli stipendi per gli autisti e gli assistenti della Scoppio, la compagnia che si occupa del trasporto scolastico sul territorio del Comune di Ravenna. Secondo quanto riferito dai lavoratori, "i pagamenti arriverebbero spesso con settimane o addirittura mesi di ritardo. Tra i casi segnalati, lo stipendio di ottobre 2025 è stato accreditato soltanto il 12 dicembre". Spiegano i lavoratori: "Ci viene ripetuto che il pagamento avverrà entro il 30 del mese, ma nella pratica questo termine non viene quasi mai rispettato". Al giorno 8 gennaio, "la situazione risulta ancora irregolare: le assistenti del servizio scuolabus di Ravenna non hanno ricevuto lo stipendio, mentre gli autisti sono stati pagati il 5 gennaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scoppio, torna la protesta: "Stipendi pagati in ritardo"

Leggi anche: Stipendi non pagati: "Una grave violazione"

Leggi anche: "Ex Marelli, salari pagati in ritardo". Sciopero e rabbia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Scoppio, torna la protesta: Stipendi pagati in ritardo.

>>>Torna “La calza più lunga del mondo” a Santa Maria a Monte - facebook.com facebook