Scoppio torna la protesta | Stipendi pagati in ritardo
Torna a evidenziarsi il problema dei ritardi nei pagamenti degli stipendi per gli autisti e gli assistenti della Scoppio, azienda impegnata nel trasporto scolastico a Ravenna. La situazione solleva preoccupazioni tra i lavoratori, che attendono ancora le retribuzioni dovute. La questione evidenzia le difficoltà operative e amministrative che coinvolgono il settore del trasporto scolastico nel territorio.
Ancora ritardi nel pagamento degli stipendi per gli autisti e gli assistenti della Scoppio, la compagnia che si occupa del trasporto scolastico sul territorio del Comune di Ravenna. Secondo quanto riferito dai lavoratori, "i pagamenti arriverebbero spesso con settimane o addirittura mesi di ritardo. Tra i casi segnalati, lo stipendio di ottobre 2025 è stato accreditato soltanto il 12 dicembre". Spiegano i lavoratori: "Ci viene ripetuto che il pagamento avverrà entro il 30 del mese, ma nella pratica questo termine non viene quasi mai rispettato". Al giorno 8 gennaio, "la situazione risulta ancora irregolare: le assistenti del servizio scuolabus di Ravenna non hanno ricevuto lo stipendio, mentre gli autisti sono stati pagati il 5 gennaio.
Scoppio, torna la protesta: Stipendi pagati in ritardo.
