Continua la guerra tra Corona e Signorini Fabrizio in tribunale | ecco gli ultimi sviluppi

Fabrizio Corona si trova in tribunale a Milano per un ricorso contro le restrizioni imposte al suo format. La causa riguarda lo scontro legale tra Corona e Alfonso Signorini, con il Tribunale chiamato a pronunciarsi sulle questioni sollevate dall’autore di Falsissimo. La vicenda riguarda le restrizioni e le modalità di trasmissione del programma di Corona.

Prosegue lo scontro legale tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini: il Tribunale di Milano chiamato a decidere sul ricorso presentato dall'autore di Falsissimo contro le restrizioni al suo format. La battaglia giudiziaria tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini aggiunge un nuovo capitolo a una vicenda che da settimane anima il dibattito mediatico. Al centro dello scontro c'è il format web Falsissimo, ideato dall'ex agente dei paparazzi, e le restrizioni imposte dal tribunale sui contenuti pubblicabili.

