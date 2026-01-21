Stop a tutto Alfonso Signorini e Fabrizio Corona nuovi sviluppi | parlano gli avvocati

In un contesto di crescente tensione tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona, si registrano nuovi sviluppi legali che coinvolgono entrambe le parti. Gli avvocati dei protagonisti hanno recentemente commentato la situazione, evidenziando le delicate questioni giudiziarie in corso. Questo confronto, ormai pubblico, evidenzia come le divergenze tra i due continuino a evolversi anche sul piano legale.

La tensione tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona continua a salire, trasformandosi in un confronto che ormai si gioca apertamente anche sul terreno giudiziario. Dopo le prime due puntate del format web Falsissimo, l’ex fotografo dei vip ha lanciato accuse pesantissime contro il direttore di Chi e conduttore Mediaset, sostenendo che avrebbe messo in piedi un “sistema di ricatti e favori sessuali”. Dichiarazioni che hanno immediatamente acceso il dibattito pubblico e attirato l’attenzione della magistratura. Accuse che Signorini ha già respinto con fermezza. Il 7 gennaio, su sua richiesta, è stato ascoltato dai pm di Milano, nell’ambito dell’indagine avviata dopo la denuncia per violenza sessuale ed estorsione presentata dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip Antonio Medugno.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

ALFONSO SIGNORINI e FABRIZIO CORONA: ORA fa PAURA.. | JematriaDue

