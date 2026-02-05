Ho detto a Fabrizio di prepararsi Corona l’annuncio del suo avvocato dopo gli ultimi sviluppi

Il giudice ha emesso un provvedimento che potrebbe avere ripercussioni su tutte le parti coinvolte. Corona ha detto chiaramente di aver avvisato Fabrizio di prepararsi, mentre il suo avvocato avverte che la decisione presa potrebbe ritorcersi contro chi l’ha spinta. La situazione si fa sempre più tesa e il rischio di conseguenze imprevedibili cresce di ora in ora.

"Il provvedimento del giudice è un precedente che non è soltanto pericoloso, ma può anche essere un boomerang contro quelli che l'hanno messa in piedi. Se Corona pensa che una cosa è ingiusta va fino in fondo, se continuano così diventa Robin Hood". A parlare è Ivano Chiesa, l'avvocato che da anni assiste Fabrizio Corona, intervenuto durante una lunga intervista a Gurulandia, il podcast condotto da Marco Cappelli e Simone Salvai, nel quale il legale affronta senza mezzi termini la vicenda giudiziaria che ruota attorno a Falsissimo e alle recenti decisioni del Tribunale di Milano. "È qui il problema: chi è che stabilisce prima che cosa è diffamatorio o no?".

Fabrizio Corona potrebbe trasformarsi in un simbolo di rivolta, se le cose continueranno così.

Ivano Chiesa, l’avvocato di Fabrizio Corona, conferma che i profili social dell’ex agente fotografico sono stati cancellati questa mattina.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Fabrizio Corona: l’avvocato di Alfonso signorini smentisce le accuse e..

