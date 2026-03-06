Continassa Juve | squadra in campo alla vigilia della sfida col Pisa Le novità su Vlahovic

La squadra della Juventus si è allenata alla Continassa alla vigilia della partita contro il Pisa. Durante l’allenamento sono state fatte alcune novità sulla condizione di Vlahovic e sui tempi di recupero di alcuni infortunati. Sono stati anche comunicati i giocatori diffidati e altre informazioni relative alla formazione in vista dell’impegno. La squadra si prepara per la sfida con attenzione e concentrazione.