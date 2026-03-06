Continassa Juve | squadra in campo alla vigilia della sfida col Pisa Le novità su Vlahovic
La squadra della Juventus si è allenata alla Continassa alla vigilia della partita contro il Pisa. Durante l’allenamento sono state fatte alcune novità sulla condizione di Vlahovic e sui tempi di recupero di alcuni infortunati. Sono stati anche comunicati i giocatori diffidati e altre informazioni relative alla formazione in vista dell’impegno. La squadra si prepara per la sfida con attenzione e concentrazione.
Carnesecchi Juve, l’Atalanta ha fissato il prezzo: servirà questa offerta per convincere la Dea a cederlo in estate. Ultime Giuntoli, non solo la Roma su di lui: l’ex Juve è stato avvistato in questo stadio. Ecco tutti i dettagli Lobotka alla Juve, bianconeri realmente interessati al centrocampista del Napoli? Tutta la verità su questa trattativa Openda Juve, l’attaccante bianconero continua a non convincere: il suo futuro sembra essere già scritto. I dettagli Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Continassa Juve: squadra in campo alla vigilia della sfida col Pisa, ci sono importanti novità dall’infermeria
Infortunati Juve: dalla Continassa arrivano novità importanti su Conceicao e Cabal. Cosa filtra verso la prossima sfida di Serie A col LecceTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...
Tutti gli aggiornamenti su Continassa Juve.
Temi più discussi: Juventus: le ultime news su Vlahovic sono positive; Vlahovic-Juve, rinnovo difficile ma non impossibile: un segnale dalla Continassa parla chiaro; Juve, le ultime dalla Continassa; Juve, novità Vlahovic: gli aggiornamenti sull’attaccante in vista della gara col Pisa.
Vlahovic per la prima volta parzialmente in gruppo. Possibile convocazione per Juventus-PisaImportantissime novità in arrivo dalla Continassa per quel che riguarda l'allenamento odierno della Juventus di Luciano Spalletti. Per la. tuttomercatoweb.com
Infortunio Vlahovic, che sorpresa alla Continassa: quando rientraGrandissima novità in casa Juve in vista del match di sabato sera contro il Pisa: ecco le ultime su Dusan Vlahovic ... calciomercato.it
Boga resta alla Juventus Cosa filtra dalla Continassa - facebook.com facebook
#Juve, grandi scherzi alla Continassa - VIDEO I siparietti dal JTC x.com