Infortunati Juve | dalla Continassa arrivano novità importanti su Conceicao e Cabal Cosa filtra verso la prossima sfida di Serie A col Lecce
Dalla Continassa arrivano aggiornamenti sugli infortunati della Juventus, Conceicao e Cabal, che stanno seguendo un percorso di recupero con lavori differenziati. La loro disponibilità per la prossima sfida di Serie A contro il Lecce resta ancora incerta, mentre il club monitora attentamente le condizioni dei giocatori in vista della partita.
di Marco Baridon Infortunati Juve, dalla Continassa arrivano novità su Conceicao e Cabal: lavoro differenziato per i due bianconeri, la loro presenza resta in bilico. L’attesa per il ritorno in campo della Serie A sta per terminare, con la Juventus chiamata a inaugurare il nuovo anno solare davanti al proprio pubblico tra le mura amiche. Sabato, l’Allianz Stadium sarà il teatro della sfida Juve Lecce, un match che la compagine bianconera non può permettersi assolutamente di sbagliare per non perdere terreno prezioso nella corsa alle posizioni di vertice della classifica. Tuttavia, la marcia di avvicinamento alla gara è stata turbata nelle ultime ore dalle notizie poco rassicuranti provenienti dall’infermeria della Continassa, che costringono lo staff tecnico guidato da Luciano Spalletti a rivedere i piani tattici inizialmente studiati per arginare la formazione salentina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Juve Lecce: Conceicao e Cabal recuperano? Cosa filtra dalla Continassa verso il match dello Stadium. Ultimissime
Leggi anche: Infortunati Juve, inizia il lavoro verso il Lecce: novità su Conceicao e Cabal dopo l’allenamento alla Continassa. Cos’è successo
DAI CAMPI – Pinamonti, Folorunsho, Acerbi, Skorupski, Suslov, Zhegrova, Gosens, Ondrejka, Giovane: le novità; Juventus, Spalletti rischia di perdere tre giocatori per la trasferta di Pisa; Infortunati Juve inizia il lavoro verso il Lecce | novità su Conceicao e Cabal dopo l’allenamento alla Continassa Cos’è successo; Infortunati Juve: in tre a parte. Novità Bremer e Zhegrova.
Infortunati Juventus, stop Zhegrova! Le ultime su Bremer, McKennie e Conceicao - Dopo il successo contro la Roma, la Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa per preparare la sfida ... fantamaster.it
Juventus, lavoro alla Continassa: infortuni da valutare in vista della trasferta di Pisa - Dopo il successo sulla Roma, la Juventus prepara la sfida del 27 dicembre tra lavoro differenziato, gestione dei carichi e assenze da monitorare. it.blastingnews.com
Juventus, allarme rientrato per McKennie e Conceição: gli esami rassicurano. Le ultime dalla Continassa - Juventus, allarme rientrato per McKennie e Conceição: gli esami rassicurano. tuttojuve.com
Segnale social degli infortunati Vlahovic e Conceicao Il gesto dopo Pisa Juve - facebook.com facebook
Infortunati #Juve Novità su #Zhegrova, #Conceicao, #Bremer e #Cabal x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.