Continassa Juve | squadra in campo alla vigilia della sfida col Pisa ci sono importanti novità dall’infermeria

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Alla vigilia di Pisa-Juve, la sessione di allenamento odierna ha regalato sorrisi importanti a Luciano Spalletti, che potrà contare su pedine fondamentali per la gara di domani. La notizia più attesa riguarda  Weston McKennie: il centrocampista americano è tornato in gruppo e figurerà nella lista dei convocati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

continassa juve squadra in campo alla vigilia della sfida col pisa ci sono importanti novit224 dall8217infermeria

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: squadra in campo alla vigilia della sfida col Pisa, ci sono importanti novità dall’infermeria

Leggi anche: Napoli, novità dall’infermeria in vista della sfida col Torino

Leggi anche: Infortunati Juve, chi non si è allenato alla vigilia della sfida contro il Real Madrid? Il VIDEO dalla Continassa con le ultime novità

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Gallery | Al lavoro verso la sfida di Pisa; Milik, il regalo sotto l'albero di Natale Juve: di nuovo in campo con la squadra; Milik riappare agli allenamenti della Juventus a due giorni dalla Roma: quando può essere convocato; La Juve torna in campo: Bremer e Zhegrova non si allenano.

continassa juve squadra campo>>>ANSA/ Calcio: la Juve rincorre la Champions e chiede strada al Pisa - L'aria di festa alla Continassa è già passata, Spalletti vuole che la sua Juve torni concentrata solo ed esclusivamente sul campo. ansa.it

continassa juve squadra campoAllenamento in mattinata per la Juventus. McKennie in campo con i compagni. Natale libero per i bianconeri. Venerdì niente conferenza stampa di Spalletti - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della sfida contro il Pisa. tuttojuve.com

continassa juve squadra campoElimoghale si è allenato con la prima squadra. Bremer, Cabal, Conceicao e McKennie a parte. Zhegrova influenzato. Stasera la cena di Natale della squadra: presente anche Elkann - Questa mattina, Destiny Elimoghale si è allenato con la prima squadra della Juventus. tuttojuve.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.