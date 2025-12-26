Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Alla vigilia di Pisa-Juve, la sessione di allenamento odierna ha regalato sorrisi importanti a Luciano Spalletti, che potrà contare su pedine fondamentali per la gara di domani. La notizia più attesa riguarda Weston McKennie: il centrocampista americano è tornato in gruppo e figurerà nella lista dei convocati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: squadra in campo alla vigilia della sfida col Pisa, ci sono importanti novità dall’infermeria

>>>ANSA/ Calcio: la Juve rincorre la Champions e chiede strada al Pisa - L'aria di festa alla Continassa è già passata, Spalletti vuole che la sua Juve torni concentrata solo ed esclusivamente sul campo. ansa.it