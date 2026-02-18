Aggiornamenti su Rrahmani McTominay Anguissa e De Bruyne | ecco tutte le novità

Francesco Modugno ha portato nuove notizie sugli infortuni di Rrahmani, McTominay, Anguissa e De Bruyne, a causa dei recenti allenamenti intensi delle rispettive squadre. Durante la trasmissione “Il Bello del Calcio” su Televomero, condotta da Claudia Mercurio, il giornalista di Sky Sport ha spiegato che le condizioni dei giocatori variano: alcuni potrebbero tornare in campo prima del previsto, altri invece richiedono più tempo di recupero.

