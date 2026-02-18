Aggiornamenti su Rrahmani McTominay Anguissa e De Bruyne | ecco tutte le novità
Francesco Modugno ha portato nuove notizie sugli infortuni di Rrahmani, McTominay, Anguissa e De Bruyne, a causa dei recenti allenamenti intensi delle rispettive squadre. Durante la trasmissione “Il Bello del Calcio” su Televomero, condotta da Claudia Mercurio, il giornalista di Sky Sport ha spiegato che le condizioni dei giocatori variano: alcuni potrebbero tornare in campo prima del previsto, altri invece richiedono più tempo di recupero.
"> Francesco Modugno, noto giornalista di Sky Sport, è stato ospite della trasmissione “Il Bello del Calcio” su Televomero, condotta da Claudia Mercurio. Durante l’intervista, ha condiviso le sue impressioni sul Napoli e sul suo attuale stato di forma. La Forza del Napoli: Riconoscimenti e Sfide. Modugno ha sottolineato che, nonostante la stagione complicata, la squadra partenopea mostra una grande forza mentale. “La capacità di affrontare le difficoltà è ciò che caratterizza questo gruppo. Anche nelle avversità, il Napoli riesce a mantenere una posizione invidiabile, vicina all’obiettivo della Champions League”, ha affermato.🔗 Leggi su Napolipiu.com
Conte aggiorna sugli infortuni in conferenza: novità su McTominay, Anguissa e GilmourAntonio Conte ha aggiornato sulla situazione infortunati del Napoli durante la conferenza stampa dopo la partita contro il Genoa.
Leggi anche: Calcio Napoli, migliorano le condizioni di Gutierrez e Meret: più lunghi i tempi per De Bruyne e AnguissaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Napoli, problemi per Rrahmani. Più vicino il rientro di McTominay; Napoli, ecco la prima diagnosi sull’infortunio di Rrahmani e le ultime sul rientro di McTominay; Napoli, Rrahmani ko: attesa per gli esami. Speranza McTominay; SKY – RRAHMANI, STOP DI NATURA MUSCOLARE. MCTOMINAY VERSO IL RECUPERO: LE ULTIME.
Napoli, le ultime verso Bergamo, giornata chiave per gli infortuni: Rrahmani, McTominay e Spinazzola in bilicoDopo il 2-2 con la Roma, i riflettori sono puntati soprattutto su Amir Rrahmani, Leonardo Spinazzola e Scott McTominay, protagonisti di stop e acciacchi fisici. gonfialarete.com
Infortuni Napoli, oggi giornata importante: le ultime su Rrahmani, McTominay e SpinazzolaGiornata importante quella di oggi in casa Napoli. Poche ore e si avranno novità sull’infortunio di Rrahmani, finito nuovamente ko domenica contro la Roma nell’occasione che poi ... tuttonapoli.net
AGGIORNAMENTI IN CASA NAPOLI: IL PUNTO SULL'INFERMERIA In vista del big match contro l'Atalanta, arrivano notizie importanti sugli infortunati Amir Rrahmani: lo stop sembra essere di natura muscolare. Si attende la diagnosi ufficiale, ma nel frat facebook
Arrivano degli importanti aggiornamenti su Rrahmani e Spinazzola x.com