Sallusti Orsini e Canfora ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 24 gennaio Con Travaglio e Scanzi

Sabato 24 gennaio alle 21:30, Luca Sommi conduce una nuova puntata di “Accordi & Disaccordi” sul Nove, con ospiti come Sallusti, Orsini, Canfora, Travaglio e Scanzi. Un approfondimento sulle tematiche di attualità e politica, con interventi di esperti e giornalisti, in un confronto orientato a offrire una visione equilibrata e articolata degli argomenti del momento.

Si torna a parlare di attualità e politica sul Nove con la nuova puntata di "Accordi & Disaccordi", il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi in prima serata sabato 24 gennaio alle 21:30. Ospiti della puntata il giornalista Alessandro Sallusti, lo storico e saggista Luciano Canfora e il professore di Sociologia del Terrorismo Alessandro Orsini. Al centro del dibattito i temi trattati al World Economic Forum di Davos, dove il presidente americano Donald Trump ha prima minacciato la Nato per la "proprietà" della Groenlandia, per poi fare una parziale marcia indietro in serata. Non mancherà anche una discussione sulla giustizia e sulla riforma della magistratura voluta dal governo Meloni.

