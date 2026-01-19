Consiglio degli studenti dell' università Mediterranea | Andrea Fuda eletto presidente

Il consiglio degli studenti dell’Università Mediterranea ha eletto Andrea Fuda come nuovo presidente. Questo organismo rappresenta gli studenti, garantendo il loro coinvolgimento nelle decisioni accademiche e organizzative. La sua funzione è quella di favorire il dialogo tra studenti e istituzioni, promuovendo iniziative a beneficio della comunità universitaria. La nomina di Fuda segna un passo importante nel percorso di rappresentanza e partecipazione degli studenti dell’ateneo.

Il primo commento: "Ad affiancarmi in questo percorso sarà il vicepresidente Gianluca Mazzitelli: lavoreremo insieme, in piena sinergia, per il bene dell'intera comunità studentesca" Il consiglio degli studenti è l'organo autonomo di rappresentanza, organizzazione e coordinamento degli studenti all'interno dell'università. Il suo ruolo è centrale, promuove la partecipazione studentesca alla vita accademica e coordina l'attività delle rappresentanze negli altri organi centrali di governo e nelle strutture dell'Ateneo, fungendo da vero e proprio ponte tra studenti e istituzioni universitarie. Questa mattina si è tenuta la prima adunanza del nuovo consiglio degli studenti che, all'unanimità, ha eletto il proprio presidente.

