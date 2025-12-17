Nasce l’associazione Sara Campanella Ets | ai Cantieri Culturali della Zisa il primo evento pubblico

Venerdì 17 dicembre alle 17:00, ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo, si terrà il primo evento pubblico dell’Associazione “Sara Campanella Ets”. Nato per custodire e valorizzare la memoria di Sara Campanella, l’associazione si propone di tradurre questa memoria in azioni concrete, segnando un momento importante di riconoscimento e impegno civico.

Mercoledì 17 dicembre alle ore 17:00, presso il Cinema De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, di terrà il primo evento pubblico dell’Associazione “Sara Campanella Ets”, costituita con l’obiettivo di custodire la memoria di Sara Campanella e di tradurla in un impegno concreto volto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Dal dolore alla speranza, nasce l'associazione dedicata a Sara Campanella

Leggi anche: Expo del vinile, dischi per tutti i gusti ai Cantieri culturali della Zisa: al via la quinta edizione della mostra-mercato

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sara Campanella uccisa da un suo compagno d'università - La Vita in Diretta 01042025

Nasce l’associazione “Sara Campanella”, evento oggi a Palermo - PALERMO – Oggi alle 17, nel cinema De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa a Palermo, si terrà il primo evento pubblico dell’associazione “Sara Campanella ETS”, costituita con l’obiettivo di custodire ... livesicilia.it

Sara Campanella, la famiglia denuncia Daniela Santoro: «Stefano Argentino è stato aiutato dalla madre» - Una lettera che i genitori di Sara non hanno neanche voluto leggere perché successiva alle dichiarazioni ... ilmattino.it

Sant'Arcangelo, nasce l'associazione "Res Lucus APS" Di seguito la nota a firma della Presidente Rosita Solimando : "La Res Lucus APS è una nuova associazione nata da poco a Sant’Arcangelo dall’iniziativa di un gruppo di giovani che ha scelto di trasfor - facebook.com facebook