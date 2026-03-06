Confartigianato organizza un corso di formazione sul mondo del gelato

Confartigianato Imprese Palermo ha annunciato un corso di formazione dedicato al settore del gelato artigianale. L’evento si terrà nel capoluogo siciliano nei giorni 11, 12 e 13 marzo, con orario dalle 9 alle 18. La manifestazione è realizzata in collaborazione con Confartigianato Dolciario Palermo e mira a approfondire le tecniche e le competenze legate alla produzione di gelato artigianale.

In programma l'11, 12 e 13 marzo con la partecipazione del maestro Maurizio Paci. Ecco come partecipare Un percorso intensivo di tre giorni dedicato ai professionisti che desiderano perfezionare le proprie competenze tecniche e gestionali. Sotto la guida del maestro Maurizio Paci - specialista in chimica del gelato e bilanciamento miscele per Iceteam 1927 - i partecipanti affronteranno un programma completo che spazia dalla scienza delle materie prime all'architettura molecolare del gelato, con focus specifici sul calcolo dei solidi e sull'utilizzo delle più moderne tecnologie di laboratorio come pastorizzatori e abbattitori.