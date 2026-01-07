Confartigianato Palermo organizza un seminario sul nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti

Confartigianato Palermo organizza un seminario dedicato al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Il 13 febbraio 2026 è la scadenza per le imprese che producono rifiuti pericolosi per iscriversi al Rentri, il Registro elettronico nazionale. L'evento offrirà informazioni utili per conformarsi alle nuove disposizioni e garantire la corretta gestione dei rifiuti, contribuendo alla tutela ambientale e alla conformità normativa.

Il 13 febbraio 2026 è l'ultimo giorno disponibile per tutte le imprese che producono rifiuti pericolosi per iscriversi al Rentri, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Tutti gli artigiani, e non solo loro, sono quindi obbligati a registrarsi e a imparare a gestire in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

