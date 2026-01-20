Il Lazio si distingue come regione all’avanguardia nella gestione dell’ADHD in Italia. Con l’approvazione delle nuove Linee di Indirizzo Regionali, si crea un documento innovativo che fornisce risposte chiare e percorsi certificati a famiglie e giovani interessati. Questo risultato rappresenta un passo importante verso un’assistenza più efficace e condivisa, consolidando il ruolo del Lazio come modello nazionale in ambito sociale e sanitario.

Il Lazio “si conferma regione leader e modello a livello nazionale nella gestione dell’Adhd. Le Linee di Indirizzo Regionali che abbiamo fortemente voluto e approvato rappresentano un traguardo storico: un documento unico nel suo genere in Italia, capace di offrire risposte chiare e percorsi certificati a migliaia di famiglie e giovani”. Questa affermazione è stata fatta dal presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, durante la tavola rotonda dedicata al Disturbo da deficit di attenzione e iperattività (Adhd), evento organizzato grazie all’iniziativa di Luciano Ciocchetti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Sociale: Aurigemma, Lazio all'avanguardia in Italia con le nuove linee di indirizzo su Adhd

