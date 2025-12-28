Trasporti potenziate le corse dei treni per la notte di Capodanno alle 5 Terre

Per la notte di Capodanno alle 5 Terre, i servizi ferroviari sono stati potenziati per garantire maggiore comodità ai viaggiatori. L’assessore Scajola ha sottolineato il rafforzamento delle corse dei treni, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze degli utenti e favorire un transito più fluido durante le festività. Questa misura mira a offrire un’alternativa efficace e sostenibile per gli spostamenti nella zona.

Potenziata l'offerta ferroviaria per la notte di Capodanno alle 5 Terre. L'assessore Scajola: "Servizi rafforzati per soddisfare le esigenze degli utenti".

Trasporti, potenziata l'offerta ferroviaria per la notte di Capodanno nelle Cinque Terre - Ricalcolata l’offerta ferroviaria al fine di garantire collegamenti più efficienti e sicuri nelle ore notturne ... primocanale.it

Trasporti, potenziata l'offerta ferroviaria per notte Capodanno alle 5 Terre - Tra la notte del 31 dicembre 2025 e le prime ore del 1° gennaio 2026, dunque: il treno TR 3288, in partenza da La Spezia alle ore 23:10, arriverà a Genova Brignole alle ore 01:23. rainews.it

