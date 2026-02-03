Partinico dipendente comunale condannato a due anni in appello per molestie sessuali

Un dipendente comunale di Partinico è stato condannato a due anni in appello per aver molestato sessualmente una giovane che stava svolgendo il servizio civile presso la pro loco Cesarò. La sentenza arriva dopo un procedimento durato mesi, e il giudice ha riconosciuto le accuse contro l’uomo. La giovane ha raccontato di aver subito avances indesiderate, e ora la vicenda riaccende il dibattito sulla tutela delle persone più vulnerabili.

La vittima, una ragazza che svolgeva il servizio civile in un'associazione turistica, era riuscita a liberarsi e a fuggire. All'uomo in primo grado erano stati inflitti 4 anni Un dipendente comunale di Partinico è stato condannato a due anni dai giudici della terza sezione penale della corte d'appello per avere molestato sessualmente una giovane che svolgeva il servizio civile presso l'associazione turistica pro loco Cesarò. In primo grado l'impiegato, 67 anni, era stato condannato a quattro anni di reclusione. I fatti contestati risalgono a luglio del 2022. L'uomo, 67 anni, avrebbe bloccato la ragazza all'interno di una stanza della Real Cantina Borbonica, di proprietà del Comune ma usata dall'associazione, e avrebbe iniziato a molestarla approfittando del fatto che nei locali non ci fosse nessuno.

