Tredici ore al giorno così non è vita Vogliamo il contratto Le testimonianze dei rider di Deliveroo al Fattoquotidianoit

“Tredici ore al giorno, sette giorni su sette per poco più di tre euro a consegna”. Da anni, i rider di Deliveroo raccontano le condizioni di lavoro alle quali sono sottoposti. Una situazione sulla quale ha voluto vederci chiaro anche la procura di Milano che oggi ha disposto il controllo il controllo giudiziario d’urgenza nei confronti di Deliveroo per caporalato. Tremila rider solo a Milano, ventimila in tutta Italia. Le paghe, secondo la procura, sarebbero inferiori fino al “90 per cento” rispetto alla soglia di povertà e non proporzionate “né alla qualità né alla quantità del lavoro”. Strategia non è una parolaccia. Perché anche nelle Pmi è possibile parlarne I portuali di 21 scali scioperano perché si rifiutano di scaricare armi da guerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Lavoro 7 giorni su 7 per circa 11 ore al giorno” i racconti dei rider di Deliveroo sfruttati. “Fino a 150 km al giorno per 3,77 euro a consegna”

“Turni di 12 ore, 20 euro al giorno”. La (non) vita di un rider: “Così non si va avanti”

