Lavoravo 12 ore al giorno e mi pagavano 2,50 euro a consegna | le storie dei rider Glovo vittime di caporalato

Le testimonianze di alcuni rider di Milano rivelano come siano costretti a lavorare 12 ore al giorno per appena 2,50 euro a consegna. La Procura ha raccolto le loro storie nell’ambito di un’indagine sul caporalato legato a Foodinho, la società di consegna della spagnola Glovo. Le parole dei rider descrivono un lavoro duro e poco retribuito, che mette in luce le condizioni di chi consegna cibo ogni giorno in città.

A Milano, i rider di Glovo denunciano condizioni di lavoro dure e salari bassi.

Il giudice ha aperto un’inchiesta su Glovo, il noto servizio di consegne a domicilio, per sospette pratiche di caporalato.

