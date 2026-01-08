Camera di Commercio | Fondi mirati a chi utilizza l’intelligenza artificiale

La Camera di Commercio della Romagna ha approvato il bilancio preventivo per il 2026, includendo fondi specifici dedicati a chi utilizza l'intelligenza artificiale. Questa misura mira a sostenere imprese e professionisti nel processo di innovazione tecnologica, favorendo lo sviluppo di soluzioni avanzate e competitive. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle strategie per promuovere l'adozione di tecnologie innovative nel tessuto economico locale.

Il Consiglio della Camera di Commercio della Romagna ha approvato il bilancio preventivo per l’esercizio 2026. Il piano delle iniziative a sostegno dell’economia locale, i cui interventi riguarderanno diversi ambiti, ha stanziato attualmente 3.475.000 euro, valore che non comprende al momento le risorse derivate dall’incremento del 20% del diritto annuale. A queste ultime, inoltre, verrà aggiunta tra febbraio e marzo un’ulteriore cifra pari a circa 1.375.000 euro erogata a seguito dell’autorizzazione ministeriale. Secondo il progetto oltre 380mila euro sono destinati al settore dell’ innovazione e digitalizzazione, ai servizi dei Punti Impresa Digitale e a iniziative legate al digitale e alla sostenibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

