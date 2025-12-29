Comunicato Stampa | Carlo Carmine | con ViviBook l' intelligenza artificiale crea valore

Milano, 29 dicembre 2025 – Con ViviBook, Carlo Carmine presenta un innovativo sistema che utilizza l’intelligenza artificiale per supportare la creazione di contenuti scritti. Questa tecnologia mira a migliorare l’efficienza e la qualità del lavoro editoriale, integrando strumenti avanzati nel processo di produzione. ViviBook si propone come una soluzione efficace per professionisti e aziende interessate a valorizzare le proprie attività attraverso l’uso responsabile dell’intelligenza artificiale.

Milano, 29.12.2025 - Negli ultimi anni l'intelligenza artificiale applicata alla scrittura ha accelerato in modo evidente. I contenuti sono aumentati, le piattaforme si sono moltiplicate, ma la sensazione diffusa è che, insieme alle possibilità, sia cresciuta anche la confusione. In questo scenario si inserisce Il progetto nasce dall'incontro tra competenze editoriali, tecnologiche e strategiche, insieme a

