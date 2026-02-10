Il Consiglio regionale del Veneto ha dato il via libera unanime alla candidatura UNESCO di Bolca e della Valpolicella. Durante la seduta di ieri pomeriggio, i consiglieri hanno approvato la Risoluzione, aprendo ufficialmente la strada alla richiesta di riconoscimento internazionale. La decisione mette in evidenza l’importanza di tutelare e valorizzare un patrimonio che riguarda sia il paesaggio che l’arte. Ora si attende il passo successivo, con l’obiettivo di portare avanti il progetto nei prossimi mesi.

(Arv) Venezia, 10 febbraio 2026 - Nel corso della seduta pomeridiana del Consiglio regionale del Veneto, è stata approvata all'unanimità la Risoluzione n. 3, illustrata dal primo firmatario, il consigliere regionale Matteo Pressi (Capogruppo Stefani Presidente), “La Regione del Veneto rinnova il sostegno alle candidature UNESCO del sito geopaleontologico di Bolca e della tecnica di appassimento delle uve della Valpolicella”. Nelle more di un approfondimento condiviso, è stata rinviata in commissione, all'unanimità, su proposta avanzata dall'assessore regionale Zecchinato, la Mozione n. 5 “Nuove ombre sulla Pedemontana: non si ferma la contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) presso la galleria di Malo e Sant'Urbano e presso i siti di stoccaggio dei materiali di scavo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto approva Risoluzione su candidatura UNESCO su Bolca e Valpolicella

