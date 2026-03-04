Sciopero generale di lunedì 9 marzo | i servizi garantiti da Comune e Ausl

Lunedì 9 marzo si terrà uno sciopero generale proclamato dai sindacati in occasione della Giornata internazionale della donna. La protesta coinvolge quasi tutti i settori, sia pubblici che privati, e interesserà diversi servizi. Il Comune e l’Ausl hanno comunicato quali servizi saranno garantiti durante la giornata di mobilitazione. La manifestazione si svolgerà in tutto il territorio.

In occasione della Giornata internazionale della donna, i sindacati hanno proclamato una giornata di sciopero generale che coinvolge quasi tutti i settori, sia pubblici che privati. La mobilitazione è in programma per la giornata di lunedì 9 marzo. Tutti i comparti sono interessati: dai trasporti alla scuola passando per la sanità. Lo sciopero è stato proclamato dalle sigle sindacali Confederazione Usb, Slai Cobas per il sindacato di classe, Usi, Clap Camere del Lavoro Autonomo e Precario e dalle sigle aderenti Usb Pi, Cub Sur per l'intera giornata. La protesta è stata proclamata nel rispetto della disciplina dei servizi pubblici essenziali e coinvolge tutte le categorie pubbliche e private. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Sciopero generale della Cgil, servizi sanitari non urgenti non garantitiPossibili disagi negli ospedali e nei servizi sanitari per lo sciopero, proclamato per l’intera giornata di venerdì 12 dicembre dalla Cgil, che ha...

Ausl, sciopero per l'intera giornata di lunedì 9 marzoL’Azienda Usl di Piacenza informa che è stato proclamato uno sciopero per l’intera giornata del 9 marzo 2026.

