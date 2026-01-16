Lavori stradali da lunedì 19 gennaio | cambia traffico e sosta

A partire da lunedì 19 gennaio, saranno in corso lavori di riqualificazione dei manti stradali lungo via Giuseppe Garibaldi, dal civico 7 per circa 25 metri, fino a giovedì 22 gennaio. Durante questo periodo, dalle 8:30 alle 18:30, sarà istituito un restringimento di carreggiata e vietato l’uso del marciapiede adiacente per i pedoni. Si consiglia di pianificare gli spostamenti tenendo presente le modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta

Fino a venerdì 23 gennaio in orario 8:30 – 18:30, a Santa Firmina tra i civici 110C e 109E sono previsti il divieto di sosta con rimozione, il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso e il divieto per i pedoni di utilizzare il marciapiede adiacente. Fino a sabato 24 gennaio dalle 21:00 alle 6:00, chiusura al transito di viale Don Minzoni dall'intersezione con lo svincolo per via dei Carabinieri (direzione da Valdichiana verso Casentino) fino allo svincolo di viale Amendola (direzione da Casentino verso Valdichiana).

