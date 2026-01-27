Cade la Giunta Lovascio al Comune di Conversano arriva il Commissario prefettizio

Con la caduta della Giunta Lovascio, al Comune di Conversano è stato nominato un Commissario prefettizio. Questa procedura, prevista dalla legge, avviene in situazioni di instabilità politica per garantire la continuità amministrativa. Il Commissario assumerà temporaneamente le funzioni di governo, mantenendo l’attività amministrativa fino all’insediamento di una nuova giunta eletta.

Arriva il Commissario prefettizio a Conversano. Lo scossone politico che ha portato, la scorsa settimana, alla caduta della Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Lovascio, ha messo in moto il meccanismo previsto dalle leggi nazionali (Testo Unico delle ll'Ordinamento degli Enti Locali): il.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

