Polvere bianca sui sedili scatta il blitz | sotto i vestiti 200 grammi di cocaina

Durante un controllo di routine, i Carabinieri di Tavernole sul Mella e la Polizia Locale di Valle Trompia hanno rilevato tracce di polvere bianca sui sedili di un veicolo. L’ispezione ha portato al ritrovamento di 200 grammi di cocaina nascosti sotto i vestiti dell’occupante. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla droga nella zona, evidenziando l’importanza di controlli mirati per garantire la sicurezza pubblica.

