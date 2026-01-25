Polvere bianca sui sedili scatta il blitz | sotto i vestiti 200 grammi di cocaina
Durante un controllo di routine, i Carabinieri di Tavernole sul Mella e la Polizia Locale di Valle Trompia hanno rilevato tracce di polvere bianca sui sedili di un veicolo. L’ispezione ha portato al ritrovamento di 200 grammi di cocaina nascosti sotto i vestiti dell’occupante. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla droga nella zona, evidenziando l’importanza di controlli mirati per garantire la sicurezza pubblica.
Tracce di polvere bianca sui sedili dell'auto hanno attirato l'attenzione dei dei Carabinieri della Stazione di Tavernole sul Mella e degli agenti del Corpo di Polizia Locale Intercomunale di Valle Trompia. Erano impegnati in un controllo di routine, lungo le strade di Tavernole sul Mella, quando.
