Nasce l’Ecosistema Culturale | quattro Comuni uniscono le forze per turismo e riqualificazione

Nasce l’Ecosistema Culturale, un’iniziativa che coinvolge quattro Comuni vicini con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio locale. Attraverso una collaborazione strategica, si intende sviluppare progetti condivisi nel settore del turismo e della riqualificazione urbana, creando un'offerta più integrata e sostenibile. Questa sinergia rappresenta un passo importante verso lo sviluppo armonioso del territorio e il potenziamento delle sue risorse culturali.

PISA – Quattro amministrazioni confinanti hanno deciso di fare squadra per ridisegnare il volto del proprio territorio. Nasce ufficialmente l' Ecosistema culturale Valdera nord-Monte Pisano. Un progetto ambizioso che ha convinto la Regione Toscana a investire pesantemente: in arrivo un cofinanziamento da 6 milioni di euro tramite fondi Fesr. L'operazione coinvolge i Comuni di Calcinaia, Bientina, Buti e Vicopisano. L'obiettivo è doppio: riqualificare i gioielli architettonici locali e creare una narrazione turistica unitaria, collegata da percorsi di mobilità dolce. L'investimento complessivo, sommando le risorse locali, supererà i 9 milioni di euro.

