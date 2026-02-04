A Cervinara nasce un nuovo gruppo politico chiamato “Cervinara per cambiare”. Dopo la caduta del sindaco Caterina Lengua, il paese si prepara alle elezioni amministrative con un’associazione civica guidata dall’avvocato. La formazione vuole portare nuove idee e rilanciare la città, ma ancora non sono stati annunciati i nomi dei candidati o le prossime mosse. La comunità si tiene pronta a seguire gli sviluppi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Cervinara è chiamato alle elezioni amministrative dopo la c aduta del sindaco Caterina Lengua e in paese nasce un nuovo gruppo politico, o meglio un’associazione civica Si tratta di “Cervinara per cambiare” guidato dall’avv. Dimitri Monetti, composta da diverse esperienze professionali e politiche. L’avvocato cervinarese, noto per la sua cultura giuridica e l’impegno verso gli altri, ha riunito persone che si ispirano e trovano convergenza sugli stessi valori e principi e soprattutto la nuova proposta nasce in alternativa alle vecchie logiche locali. Il gruppo è aperto alle forze ed alle energie che convergono su questi temi, siano esse associative, culturali, politiche e sociali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comunali, nasce l’Associazione civica “Cervinara per cambiare”

In vista delle prossime elezioni comunali a Cervinara, nasce "Progetto Cervinara", un'iniziativa che punta a un approccio diverso alla politica locale.

Nel cuore di Cervinara, il Borgo Castello si anima con

