Roma detenuto muore a Rebibbia dopo pestaggio in cella

Un detenuto del carcere di Rebibbia, a Roma, è deceduto il 12 dicembre dopo essere stato vittima di un violento pestaggio da parte di altri detenuti. L'episodio ha suscitato attenzione e preoccupazione sulla sicurezza all'interno delle strutture penitenziarie e sulle condizioni di tutela dei detenuti.

Aggredito e massacrato di botte da altri detenuti nel carcere di Rebibbia (Roma), è morto oggi 12 dicembre dopo mesi di lotta tra la vita e la morte. L' Osapp, sindacato della polizia penitenziaria, comunica che ha perso la vita il detenuto 45enne Francesco Valeriano, pestato nell'istituto penitenziario lo scorso agosto. La storia di Francesco Valeriano. Valeriano era "originario di Fondi", racconta l'Osapp. Era stato " arrestato lo scorso 15 aprile per atti persecutori nei confronti dell'ex moglie". Viene " inizialmente ristretto nel carcere di Cassino, per poi essere trasferito, dopo circa un mese e mezzo, nella casa circondariale di Rebibbia.

