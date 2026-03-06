Colpo di coltello su bus | donna salvata aggressore arrestato

Una donna di 32 anni è stata ferita con un coltello mentre era a bordo di un bus sulla linea C32 a Napoli. L'aggressore è stato immediatamente arrestato dalle forze dell'ordine, che sono intervenute sul posto. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso. La scena ha provocato sconcerto tra i passeggeri presenti.

Una violenta aggressione ha scosso i trasporti pubblici di Napoli, dove una donna di 32 anni è stata colpita da un coltello mentre viaggiava sulla linea C32. L’aggressore, un uomo di 39 anni con presunti problemi psichiatrici, è stato immediatamente identificato e arrestato dai carabinieri poco dopo l’evento. La vittima è stata trasportata all’ospedale Cardarelli in condizioni non gravi, salvata dall’intervento tempestivo dell’autista e dei passeggeri presenti sul mezzo. Le forze dell’ordine hanno evitato un principio di linciaggio contro il sospettato, conducendolo in sicurezza per le indagini successive. L’impatto immediato: soccorso e reazione della folla Il conducente del bus ha dimostrato una prontezza eccezionale nel gestire la crisi, fermando il veicolo per isolare l’aggressore e permettere l’allerta dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Accoltellata su un bus al Vomero: la donna resta in ospedale, arrestato l'aggressoreÈ stato tratto in arresto l'uomo che, nella tarda serata di ieri, in via Simone Martini al Vomero, su un mezzo della linea C32, ha accoltellato e...

Napoli, donna accoltellata su un bus al Vomero: fermato l’aggressoreL’episodio è avvenuto ieri sera su un autobus della linea C32 dell’Anm in via Simone Martini, nel quartiere Vomero.

