Assalti ai distributori tra Salerno e Pontecagnano | colpi in serie nel giro di poche ore

Nelle ultime ore tra Salerno e Pontecagnano Faiano si sono verificati diversi tentativi di furto ai distributori di carburante. Gli episodi, avvenuti nel breve intervallo di poche ore, hanno generato preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine, che stanno indagando per chiarire dinamiche e responsabilità. La situazione evidenzia l’esigenza di maggiori misure di sicurezza nelle aree di servizio della zona.

Momenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di ieri tra Salerno e Pontecagnano Faiano, dove una serie di assalti ha preso di mira alcune stazioni di servizio nel giro di poche ore. Tre gli episodi registrati complessivamente, accomunati da modalità operative identiche: un colpo portato a termine e due tentativi falliti. I responsabili avrebbero agito sempre a bordo della stessa autovettura, mantenendo il motore acceso e senza mai scendere dal veicolo. Con il volto coperto e la targa occultata, si avvicinavano alle pompe di carburante attendendo che l'addetto si accostasse al finestrino, per poi minacciarlo con un'arma e chiedere il denaro presente in cassa.

