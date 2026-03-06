Collestatte e Torreorsina | Dopo un mese ancora frane da rimuovere Intervenire sulle strade e sul fiume Nera

Dopo un mese, a Collestatte e Torre Orsina sono ancora presenti frane da rimuovere. Le località sono state colpite dal maltempo nelle prime due settimane di febbraio, causando smottamenti e danni alla viabilità. Sono stati segnalati interventi necessari sulle strade e sul fiume Nera per ripristinare le condizioni di sicurezza. La situazione rimane critica nelle zone interessate.

"Il forte maltempo che aveva colpito pesantemente nelle prime due settimane di febbraio aveva causato frane, smottamenti e problemi diffusi alla viabilità anche a Collestatte e Torre Orsina. In queste quattro settimane come cittadini del posto abbiamo effettuato numerose segnalazioni alle.